Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне продолжил снижение на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,1%, причем падение американской валюты заметно ускорилось.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,54 грн до 26,09 грн, или на 1,7%.
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,48грн до 25,93 грн, или на 2,1%.
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,43/26,74 до 25,96/26,34.
Таким образом, покупка снизилась на 1,8%, а продажа – на 1,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,5% за счет более быстрого снижения покупки по сравнению с продажей.
Отметим, на фоне продолжающегося укрепления гривны, НБУ в понедельник объявил аукцион на покупку $100 млн на межбанке. Подобными действиями регулятор решает сразу две задачи: удерживает гривну от чрезмерно резкого укрепления, и, одновременно, пользуясь благоприятной конъюнктурой валютного рынка, пополняет золотовалютные резервы.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара.
“Безналичный доллар может снизиться через неделю до 25,6 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 25,5/25,9 грн”, – говорит эксперт.
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