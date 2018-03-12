Бельгийский регулятор опубликовал список подозрительных криптовалютных бирж

Бельгийский финансовый орган опубликовал список из 19 криптовалютных торговых платформ, которые подозреваются в мошеннической деятельности.

По словам Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) в отношении этих бирж неоднократно поступали жалобы и запросы от пользователей. К тому же, на этих платформах были выявлены признаки мошенничества:

01crypto, Btc-cap, Capital-coins, Coinquick, Cryptavenir, Crypto-banque, Crypto-infos, Cryptos.solutions, Cryptos-currency, Ether-invest, Eurocryptopro, Finance-mag, Gme-crypto, Gmtcrypto, Good-crypto, Mycrypto24, Nettocrypto, Patrimoinecrypto, Ydconsultant.

Этот список не включает в себя перечень всех сомнительных криптотовалютных платформ – только те, на которые пользователи написали заявления.

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FSMA отметило, что в течение последних недель в Интернете появилось множество платформ, которые используют один и тот же метод привлечения инвесторов. “Они заявляют, что предлагают самую или одну из самых лучших торговых платформ, на которой как начинающие инвесторы, так и профессионалы могут мгновенно приступить к торгам с полной уверенностью”.

Жалобы, полученные FSMA, включают клиентов, которые не могут вернуть свои инвестированные деньги, а также тех, кто не может связаться с компанией после вложения средств: «Я инвестировал через платформу, которая утверждала, что имеет лицензию. Когда я попросил вернуть мои деньги, мне было обещано, что это произойдет в определенную дату. Тем не менее, я так ничего и не получил. Более того, у меня больше нет доступа к своему аккаунту», – цитирует FSMA одного из пользователей.

Как отметили в FSMA, большинство этих компаний были основаны менее чем год назад.

Агентство также подчеркнуло, что инвесторы должны «опасаться обещаний чрезмерной прибыли. Если обещание звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так и есть».