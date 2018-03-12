В Британии отказались от нашумевшего "налога на латте"

Британское правительство не поддержало инициативу парламентариев ввести сбор в 25 пенсов (около 9,5 грн) на использующуюся в кофейнях одноразовую посуду. Соответствующее письмо канцелярия правительства направила комитету палаты общин по окружающей среде, который предложил ввести так называемый “налог на латте”, пишет Сегодня.

Комитет предложил налог на одноразовые стаканы для кофе в начале декабря, заявив в докладе о том, что ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда таких стаканов, что ведет к загрязнению природы. Собранные средства предлагалось направлять на улучшение британской инфраструктуры переработки мусора и модернизацию перерабатывающих заводов. Также комитет предложил установить цель: добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство, согласно докладу, должно запретить подавать кофе в одноразовой посуде.

При этом комитет в докладе называл предоставление скидок потребителям, использующим для покупки кофе “на вынос” собственную многоразовую посуду, неэффективной мерой. По данным комитета, такой возможностью пользуются только 1-2% покупателей. Вместе с тем, введение платы в 5 пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах привело к снижению объема использования пластиковых пакетов на 83% уже в первый год.

Также правительство отвергло предложение комитета полностью запретить продажу кофе в одноразовой посуде, если за предстоящие 5 лет не удастся реализовать систему переработки 100% используемой в Британии такой посуды.