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Крупнейшая немецкая медиа-корпорация продала свой бизнес в Украине

Крупнейшая немецкая медиа-корпорация продала свой бизнес в Украине

Крупнейшая в мире немецкая медиа-корпорация Bauer Media Group, владеющая издательством и в нашей стране, приняла решение покинуть украинский рынок. При этом, компания не планировала сворачивать свою деятельность полностью и в итоге решила продать свой бизнес.

После долгих переговоров все компании группы Bauer Media в Украине перешли в собственность одного из топ-менеджеров, в поддержку которого выступили отечественные инвесторы. Новая компания отныне называется Media Light Group и основными направлениями ее работы являются не только увеличение доли в текущей части рынка, но и освоение новых рынков, например, e-commerce.

«Первоочередными целями, которые поставлены перед руководством действующих компаний Media Light Group, являются расширение сразу в нескольких сферах, таких как принт, реклама, Интернет, а также внедрение новых, а главное, инновационных видов и направлений деятельности», – идет речь в сообщении УБР, которое ссылается на Sostav.ua.

Справка Finance.ua:

  • Bauer Media Group была основана в Гамбурге в 1875 году Йоханом Бауэром.
  • Медиа-корпорация является одним из старейших издательских домов в Европе.
  • В корпорацию входят более 600 журналов, 400 digital-проектов и 100 радио- и телевизионных станций.
По материалам УБР
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