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Озвучены мировые лидеры по продажам оружия

Озвучены мировые лидеры по продажам оружия

Мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 год выросли в целом на десять процентов по сравнению с показателями за предыдущие пять лет (2008-2012).

Об этом свидетельствуют новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. В числе ведущих импортеров оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Мировым лидером на этом рынке являются Соединенные Штаты: на их долю приходятся почти 34 процента объема продаж в мире. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 годы Вашингтон нарастил поставки почти на четверть.

Отрыв США от России оказался очень существенным: 58 процентов. Доля РФ в общемировых продажах сократилась на 7,1 процента до 22 процентов.

Снижение на 14 процентов (до 5,8%) продемонстрировала и Германия, занявшая четвертую строчку в списке лидеров. Если же говорить о региональных направлениях торговли Берлина, то поставки на Ближний Восток увеличились на 109 процентов. Основными приобретателями германских тяжелых вооружений стали Южная Корея (14 процентов), Греция (11 процентов) и Израиль (8,7 процента).

По материалам Deutsche Welle
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