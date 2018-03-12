Клетки кожи научили сводить татуировки самостоятельно

Людей, которые подумывают о татуировке, часто смущает тот факт, что если нательная живопись вдруг надоест, от нее будет крайне сложно избавиться. С появлением лазерных технологий сводить рисунки стало легче, однако результат далеко не всегда оправдывает ожидания. Новое открытие французской исследовательской группы может в корне изменить ситуацию.

Изначально специалисты не преследовали цель научиться избавляться от татуировок, но неожиданно они обнаружили, что определенный тип макрофагов кожи мышей – клеток, которые захватывают и переваривают инородные тела и токсичные для организма частицы, – может поглощать частицы пигмента, когда клетки, которые хранят эти частицы, отмирают. Сначала команда вывела потомство генетически модифицированных мышей с макрофагами, которые способны обнаруживать и обезвреживать бактерии дифтерии, и с помощью токсина убили здоровые клетки. Затем они пометили хвосты животных зелеными флуоресцентными чернилами и изучили «татуированные» участки под микроскопом.

Впоследствии, как и ожидалось, макрофаги начали отмирать и заменяться новыми, однако исследователи были удивлены, увидев, что при этом чернила сохранялись на коже в течение многих месяцев.

Иммунологи предполагают, что татуировки настолько устойчивы, потому что когда одни клетки погибают, они просто высвобождают краску, которую до этого хранили, и та попадает в другие клетки. А из-за того, что частицы пигмента обладают довольно крупными размерами, они не проникают в лимфатические сосуды и как бы “застревают” на коже.