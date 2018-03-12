Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 84 0

Клетки кожи научили сводить татуировки самостоятельно

Клетки кожи научили сводить татуировки самостоятельно

Людей, которые подумывают о татуировке, часто смущает тот факт, что если нательная живопись вдруг надоест, от нее будет крайне сложно избавиться. С появлением лазерных технологий сводить рисунки стало легче, однако результат далеко не всегда оправдывает ожидания. Новое открытие французской исследовательской группы может в корне изменить ситуацию.

Изначально специалисты не преследовали цель научиться избавляться от татуировок, но неожиданно они обнаружили, что определенный тип макрофагов кожи мышей – клеток, которые захватывают и переваривают инородные тела и токсичные для организма частицы, – может поглощать частицы пигмента, когда клетки, которые хранят эти частицы, отмирают. Сначала команда вывела потомство генетически модифицированных мышей с макрофагами, которые способны обнаруживать и обезвреживать бактерии дифтерии, и с помощью токсина убили здоровые клетки. Затем они пометили хвосты животных зелеными флуоресцентными чернилами и изучили «татуированные» участки под микроскопом.

Впоследствии, как и ожидалось, макрофаги начали отмирать и заменяться новыми, однако исследователи были удивлены, увидев, что при этом чернила сохранялись на коже в течение многих месяцев.

Иммунологи предполагают, что татуировки настолько устойчивы, потому что когда одни клетки погибают, они просто высвобождают краску, которую до этого хранили, и та попадает в другие клетки. А из-за того, что частицы пигмента обладают довольно крупными размерами, они не проникают в лимфатические сосуды и как бы “застревают” на коже.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018