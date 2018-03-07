Курченко будут судить заочно

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“7 марта 2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Курченко С. В. В частности, Генпрокуратура получила разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С. Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений”, — написала Сарган в Фейсбук, ссылаясь на информацию Константина Кулика.

По ее словам, Курченко инкриминируются несколько эпизодов преступной деятельности: завладение сжиженным газом “Укрнафты” и “Укргаздобычи”, 450 млн грн “Нафтогаза”, попытка завладеть 5,1 млрд грн “Нафтогаза”, завладение деньгами Реал Банка, Брокбизнесбанка, Укргазбанка

В Генпрокуратуре подсчитали, что общие убытки от преступной организации Курченко составили более 14 млрд грн.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что уже в 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, а также Курченко.

30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

29 июня Генеральная прокуратура Украины уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении Курченко и направила его по месту его регистрации. Согласно сообщению, Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.