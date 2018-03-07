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Мошенники в РФ несколько лет продавали гражданство выдуманного королевства

Мошенники в РФ несколько лет продавали гражданство выдуманного королевства

6 марта в Санкт-Петербурге (РФ) арестовали четверых подозреваемых в мошенничестве. Они открыли в городе консульство несуществующего государства и торговали его паспортами.

В 2015 году задержанные открыли в Питере организацию, которую представляли как “консульство” государства Карибского бассейна – “Королевство ASPI”. На самом деле подобного государства не существует.

Сотрудники три года выдавали паспорта и водительские права с указанием реквизитов “Королевства”. При этом в документах стояла регистрация, но не в ASPI, а в городах Беларуси. Стоили документы от 15 до 100 тысяч рублей. Основными покупателями были трудовые мигранты, в том числе нелегальные.

Против мошенников возбуждено уголовное дело.

По материалам Интерфакс
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