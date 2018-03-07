МВФ: пришло время открыть рынок земли в Украине

Земельная реформа в Украине остается приоритетной для Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на то, что требование о ее реализации было отложено.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью журналу “Новое время”.

“Земельная реформа – один их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых Фондом. В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной. Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду”, – отметил Люнгман.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла политическое решение о продлении моратория на продажу с/х земель. Решение является символическим – рынок земли все равно не может заработать, пока не будет принято соответствующее законодательство.

Ранее в Министерстве аграрной политики назвали вероятную стоимость гектара после отмены моратория. Так, цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50-60 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Запрет продавать и покупать сельхозземли был введен еще в 2002 году. С тех пор он продлевался уже девять раз.