Производитель "Нашей Рябы" выплатил $80 млн дивидендов

Совет директоров агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,7492 за акцию, что эквивалентно приблизительно $80 млн и соответствует уровню прошлого года.
Как указано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в среду, промежуточные дивиденды будут выплачены до конца апреля 2018 года.
При этом чистая прибыль агрохолдинга в прошлом году возросла в 3,3 раза — до $230 млн по сравнению с 2016 годом.
Как сообщается в отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи в среду, ее выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% — до $1,288 млрд.
Экспортная выручка выросла на 15,3% — до $732 млн, что составляет 57% общей выручки (в 2016 г. — 56%).
Валовая прибыль МХП выросла на 14,5% — до $396 млн, операционная — на 15,1%, до $365 млн в 2016 году.
EBITDA компании в 2017 году увеличилась на 10,6% — до $459 млн, EBITDA маржа снизилась до 36% с 37%.
Экспортная выручка за четвертый квартал 2017 года составила $171 млн, что составляет 54% от общей выручки за этот период. EBITDA маржа выросла до 28% с 23%; приведенная EBITDA выросла до $88 млн с $72 млн.
Выручка составила $318 млн и выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый убыток за четвертый квартал составил $27 млн, по сравнению с чистым убытком в $28 млн в 2016, включая $62 млн неденежных убытков от курсовой разницы.
Валовая прибыль составила $65 млн, что на 27,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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