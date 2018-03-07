Производитель "Нашей Рябы" выплатил $80 млн дивидендов

Совет директоров агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,7492 за акцию, что эквивалентно приблизительно $80 млн и соответствует уровню прошлого года.

Как указано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в среду, промежуточные дивиденды будут выплачены до конца апреля 2018 года.

При этом чистая прибыль агрохолдинга в прошлом году возросла в 3,3 раза — до $230 млн по сравнению с 2016 годом.

Как сообщается в отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи в среду, ее выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% — до $1,288 млрд.

Экспортная выручка выросла на 15,3% — до $732 млн, что составляет 57% общей выручки (в 2016 г. — 56%).

Валовая прибыль МХП выросла на 14,5% — до $396 млн, операционная — на 15,1%, до $365 млн в 2016 году.

EBITDA компании в 2017 году увеличилась на 10,6% — до $459 млн, EBITDA маржа снизилась до 36% с 37%.

Экспортная выручка за четвертый квартал 2017 года составила $171 млн, что составляет 54% от общей выручки за этот период. EBITDA маржа выросла до 28% с 23%; приведенная EBITDA выросла до $88 млн с $72 млн.

Выручка составила $318 млн и выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый убыток за четвертый квартал составил $27 млн, по сравнению с чистым убытком в $28 млн в 2016, включая $62 млн неденежных убытков от курсовой разницы.

Валовая прибыль составила $65 млн, что на 27,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.