17% украинцев ищет работу (инфографика)

В настоящее время подавляющее большинство как работающих, так и не работающих граждан Украины (83%) не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 17% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Соотношение тех, кто ищет и кто не ищет работу, одинаковое как среди работающих, так и среди не работающих.

Подавляющее большинство работающих украинцев (84%) работают на одной постоянной работе, еще 10% имеют одну дополнительную работу, а на одной постоянной и нескольких работах трудятся 3% жителей страны.

Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.