17% украинцев ищет работу (инфографика)

В настоящее время подавляющее большинство как работающих, так и не работающих граждан Украины (83%) не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 17% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.
Соотношение тех, кто ищет и кто не ищет работу, одинаковое как среди работающих, так и среди не работающих.
Подавляющее большинство работающих украинцев (84%) работают на одной постоянной работе, еще 10% имеют одну дополнительную работу, а на одной постоянной и нескольких работах трудятся 3% жителей страны.
Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ученые предложили искать внеземные цивилизации по космическому мусору22 ч. назад - 949 5
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1035 4
В Сингапуре начали разработку дронов с пулеметами23 ч. назад - 697 4
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2827 4
В 2017 году суды вынесли решения по 1692 коррупционным делам16 ч. назад - 295 3
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2827 4
Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги (инфографика)11 ч. назад - 2773
Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов7 ч. назад - 1645 2
Переход на летнее время 2018: когда ждать5 ч. назад - 1473
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1035 4
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга8 ч. назад - 822
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 960
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9473
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1839 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3149
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Быстрый зароботокВакансії
Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...Обговорення статей