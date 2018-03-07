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Почему не покупают iPhone X: результаты исследования

Почему не покупают iPhone X: результаты исследования

Исследователи Piper Jaffray выяснили, почему люди не спешат менять старые модели iPhone на iPhone X. Недавно они провели опрос пользователей, которые решили не покупать последнюю модель.

Результаты нельзя назвать очень неожиданными – многие просто не готовы отдать за телефон больше 1000 долларов, рассказывает издание Phonearena.

По данным исследователей, 31% владельцев iPhone не покупают iPhone X из-за высокой цены. 44% заявили, что их сегодняшнее устройство работает нормально, поэтому покупать новый смартфон не требуется. 8% респондентов признались, что их не устроил размер экрана последнего флагмана. Еще 17% нашли другую причину воздержаться от покупки. Опрос проводился среди 1500 владельцев iPhone.

Apple начала продавать iPhone X осенью прошлого года. В Украине устройство с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A11 Bionic и накопителем на 64 или 256 гигабайт можно приобрести за 35 000 и 37 000 гривен соответственно.

По материалам Телеканал 24
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