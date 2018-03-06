Появился первый гибридный Bentley

Британский автопроизводитель Bentley приехал на автосалон в Женеве не с пустыми руками. Компания собирается представить первый внедорожник с гибридным двигателем. Новинка Bentayga Hybrid отличается от предыдущих автомобилей этой компании.
Под капотом у автомобиля установлен шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. E-Hybrid имеет мощность 462 лошадиные силы. Производители предусмотрели три режима для двигателя – работа исключительно электродвигателя, смешанный режим и режим поддержания заряда батареи.
Заряда одного аккумулятора хватает на 50 километров пути. Подзарядку батареи можно осуществлять с помощью специального устройства за 2,6 часов, а можно использовать традиционную домашнюю розетку, но в этом случае время увеличится до 7,5 часов.
Гибридный автомобиль может быть четырех- или пятиместным. Данная модель оснащена GPS-позиционированием. Также система будет самостоятельно высчитывать время работы электродвигателя в гибридном режиме. В специальном приложении водитель сможет найти ближайшую зарядную станцию.
В качестве дополнительных функций выступают приложения для смартфона. Они позволят отслеживать уровень заряда аккумулятора и управлять некоторыми функциями машины.
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