Украинский банк в четвертый раз сменил название

Марфин Банк (Черноморск) изменил название на МТБ Банк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка на его официальном сайте.

“ПАО “Марфин Банк” после прохождения необходимых процедур официально изменил название на ПАО “МТБ Банк”, – сказано в сообщении. Также поясняется расшифровка нового названия: “МТВ – money tradition business – новое содержание известного имени на финансовом рынке Украины”.

Справка Finance.ua

14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого являлась Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Акции Марфин Банка разрешили продать кипрской компании.