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Украинский банк в четвертый раз сменил название

Украинский банк в четвертый раз сменил название

Марфин Банк (Черноморск) изменил название на МТБ Банк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка на его официальном сайте.

ПАО “Марфин Банк” после прохождения необходимых процедур официально изменил название на ПАОМТБ Банк”, – сказано в сообщении. Также поясняется расшифровка нового названия: “МТВ – money tradition business – новое содержание известного имени на финансовом рынке Украины”.

Справка Finance.ua

  • 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого являлась Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
  • Акции Марфин Банка разрешили продать кипрской компании.
  • Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. По данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2017 года по размеру общих активов (3,546 млрд грн) Марфин Банк занимал 30-е место среди 88 действовавших в стране банков.
По материалам УБР
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