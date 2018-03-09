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Подсчитано, сколько денег потрачено на преодоление последствий конфликтов за последние 10 лет

Подсчитано, сколько денег потрачено на преодоление последствий конфликтов за последние 10 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество потратило за последние 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность, а также на оказание помощи беженцам 233 миллиарда долларов.

По его мнению, таких затрат можно избежать, если перейти от практики “тушения пожаров” к их предотвращению, путем превентивной дипломатии.

“Все эти финансовые расходы мы можем заполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение”, – заявил глава ООН.

Так, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 миллиардов долларов в год.

Также Антониу Гутерриш призвал государства-члены ООН вдвое увеличить уставной капитал Фонда мира, который сейчас составляет 250 миллионов долларов. Это необходимо, чтобы организация могла оказывать “последовательную, всеобъемлющую и комплексную поддержку, работая с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта”.

Добавим, что выделенные средства из Фонда ООН идут на проекты, которые должны предотвратить “сползание” постконфликтных государств в пучину новой волны насилия.

По материалам Зеркало Недели
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