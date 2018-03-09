Подсчитано, сколько денег потрачено на преодоление последствий конфликтов за последние 10 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество потратило за последние 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность, а также на оказание помощи беженцам 233 миллиарда долларов.
По его мнению, таких затрат можно избежать, если перейти от практики “тушения пожаров” к их предотвращению, путем превентивной дипломатии.
“Все эти финансовые расходы мы можем заполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение”, – заявил глава ООН.
Так, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 миллиардов долларов в год.
Также Антониу Гутерриш призвал государства-члены ООН вдвое увеличить уставной капитал Фонда мира, который сейчас составляет 250 миллионов долларов. Это необходимо, чтобы организация могла оказывать “последовательную, всеобъемлющую и комплексную поддержку, работая с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта”.
Добавим, что выделенные средства из Фонда ООН идут на проекты, которые должны предотвратить “сползание” постконфликтных государств в пучину новой волны насилия.
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