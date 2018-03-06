Межбанк: доллар понизили выросший приток СКВ из-за рубежа и размещение НБУ депосертификатов

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал немного «тяжелее», приподнявшись с уровня 41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Довольно рано, около 10.03, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке просела до 26,38/26,43 UAH/USD.

К 10.25 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката, просела к 26,38/26,42, однако спустя 10 минут оказалась уже на отметке 26,37/26,40 UAH/USD.

По состоянию на 11.08 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,36/26,38 UAH/USD.

На 11.22 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,33/26,37 UAH/USD.

Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне пока не замеченного «вмешательства» НБУ сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по более значимым бидам с уровня 14,25/15,75% к отметке 14,00/15,75% годовых. Это снижение пребывала в гармонии с незначительным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,4300 / 26,4550

евро – 32,5670 /32,5952

российский рубль – 0,4631 / 0,4638

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2339/ 1,2340

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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