Межбанк: доллар понизили выросший приток СКВ из-за рубежа и размещение НБУ депосертификатов

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал немного «тяжелее», приподнявшись с уровня 41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Довольно рано, около 10.03, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке просела до 26,38/26,43 UAH/USD.
К 10.25 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката, просела к 26,38/26,42, однако спустя 10 минут оказалась уже на отметке 26,37/26,40 UAH/USD.
По состоянию на 11.08 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,36/26,38 UAH/USD.
На 11.22 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,33/26,37 UAH/USD.
Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне пока не замеченного «вмешательства» НБУ сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по более значимым бидам с уровня 14,25/15,75% к отметке 14,00/15,75% годовых. Это снижение пребывала в гармонии с незначительным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,4300 / 26,4550
евро – 32,5670 /32,5952
российский рубль – 0,4631 / 0,4638
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2339/ 1,2340
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: мы делаем реформы не для МВФВчера, 15:00 - 1046 22
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3709 15
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8073 13
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2129 11
С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — ВитренкоВчера, 11:00 - 1479 11
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8073 13
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3709 15
Мировой сахарный гигант приостановил украинский заводВчера, 13:30 - 3080 4
Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатамиВчера, 10:05 - 3030 4
Назван лучший автомобиль года в ЕвропеВчера, 11:15 - 2322 2
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 409
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8270
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1273 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2736
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6936 13
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифиОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості