Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги (инфографика)

За минувший год украинцы стали больше зарабатывать и больше тратить, об этом говорят данные Госслужбы статистики. Номинальные доходы среднестатистической семьи выросли на 30%, а расходы — на 24%. По-прежнему более половины заработанного уходит на продукты.
По данным Госстатистики, за год стало намного больше семей со среднедушевым доходом выше фактического прожиточного минимума (ПМ) — теперь их 61,8%, или 23,9 млн чел. (в 2016 г. было 46,4%, или 18 млн чел.). Напомним, по данным Минсоцполитики, фактический ПМ составлял в 2017 г. 3544 грн/мес. на человека. Доходы ниже фактического ПМ имеют 38,2% семей, или 14,8 млн чел. (было 53,6%, или 20,8 млн чел.). Наконец, людей с доходами равными или ниже установленного ПМ (1700 грн) — 3,3%, или 1,3 млн чел. (было 4,8%, или 1,9 млн чел.). Между тем, в 2018 году украинцев ждет повышение прожиточного минимума.
Главным источником доходов в семьях является труд — работа по найму либо занятие бизнесом. На него приходится почти 2/3 доходной части бюджета. При этом в городах такой источник доходов составляет 64%, в селах намного меньше — всего 43%. У горожан часть доходов от подсобного хозяйства (выращенные на даче овощи-фрукты) равна всего 2%, а у селян — 18% от всех поступлений в пересчете на деньги. Доля пенсий, стипендий и других видов госпомощи в селе и городе почти одинакова — 21% и 20% соответственно. В деньгах средняя семья имеет 7840 грн/мес.
Расходы одного домохозяйства в 2017 г. составили в среднем 6903 грн/мес. или на 24% больше, чем годом ранее. То есть считается, что средняя семья могла отложить в заначку 937 грн ежемесячно. Расходы на питание чуть уменьшились, но все равно на еду уходит более половины заработанного — 50,1%. В деньгах это получается в среднем 54 грн/день на человека (в 2016 г. было 46 грн). При этом люди с невысокими доходами питаются на 39 грн/день, а более состоятельные — на 82 грн/день. Еще четверть доходов семья истратила на промтовары и услуги, это примерно столько же, как и год назад, за “коммуналку” люди отдают 15% доходов (те семьи, у кого доля платежей за ЖКУ более 15% дохода, получают субсидии от государства, их средний размер составил 357 грн/мес. — Авт.). Не изменилась доля расходов на алкоголь и табак: она равна 3% и на другие расходы — 7%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ученые предложили искать внеземные цивилизации по космическому мусору22 ч. назад - 949 5
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1035 4
В Сингапуре начали разработку дронов с пулеметами23 ч. назад - 697 4
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2827 4
В 2017 году суды вынесли решения по 1692 коррупционным делам16 ч. назад - 292 3
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2827 4
Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги (инфографика)11 ч. назад - 2773
Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов7 ч. назад - 1645 2
Переход на летнее время 2018: когда ждать5 ч. назад - 1473
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1035 4
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга8 ч. назад - 820
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 960
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9470
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1837 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3148
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Быстрый зароботокВакансії
Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...Обговорення статей