Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги (инфографика)

За минувший год украинцы стали больше зарабатывать и больше тратить, об этом говорят данные Госслужбы статистики. Номинальные доходы среднестатистической семьи выросли на 30%, а расходы — на 24%. По-прежнему более половины заработанного уходит на продукты.

По данным Госстатистики, за год стало намного больше семей со среднедушевым доходом выше фактического прожиточного минимума (ПМ) — теперь их 61,8%, или 23,9 млн чел. (в 2016 г. было 46,4%, или 18 млн чел.). Напомним, по данным Минсоцполитики, фактический ПМ составлял в 2017 г. 3544 грн/мес. на человека. Доходы ниже фактического ПМ имеют 38,2% семей, или 14,8 млн чел. (было 53,6%, или 20,8 млн чел.). Наконец, людей с доходами равными или ниже установленного ПМ (1700 грн) — 3,3%, или 1,3 млн чел. (было 4,8%, или 1,9 млн чел.). Между тем, в 2018 году украинцев ждет повышение прожиточного минимума.

Главным источником доходов в семьях является труд — работа по найму либо занятие бизнесом. На него приходится почти 2/3 доходной части бюджета. При этом в городах такой источник доходов составляет 64%, в селах намного меньше — всего 43%. У горожан часть доходов от подсобного хозяйства (выращенные на даче овощи-фрукты) равна всего 2%, а у селян — 18% от всех поступлений в пересчете на деньги. Доля пенсий, стипендий и других видов госпомощи в селе и городе почти одинакова — 21% и 20% соответственно. В деньгах средняя семья имеет 7840 грн/мес.

Расходы одного домохозяйства в 2017 г. составили в среднем 6903 грн/мес. или на 24% больше, чем годом ранее. То есть считается, что средняя семья могла отложить в заначку 937 грн ежемесячно. Расходы на питание чуть уменьшились, но все равно на еду уходит более половины заработанного — 50,1%. В деньгах это получается в среднем 54 грн/день на человека (в 2016 г. было 46 грн). При этом люди с невысокими доходами питаются на 39 грн/день, а более состоятельные — на 82 грн/день. Еще четверть доходов семья истратила на промтовары и услуги, это примерно столько же, как и год назад, за “коммуналку” люди отдают 15% доходов (те семьи, у кого доля платежей за ЖКУ более 15% дохода, получают субсидии от государства, их средний размер составил 357 грн/мес. — Авт.). Не изменилась доля расходов на алкоголь и табак: она равна 3% и на другие расходы — 7%.