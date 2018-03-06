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Ким Чен Ын заявил о намерении добиваться объединения Кореи

Ким Чен Ын заявил о намерении добиваться объединения Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с официальными чиновниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян, высказался за улучшение отношений стран.

«Ким Чен Ын выразил принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и начать новую историю объединения родины», – сказано в сообщении.

В свою очередь делегация передала Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чже Ина. Что было в письме – не известно, но вскоре выяснилось, что Ким Чен Ын «отдал приказ о практичных шагах» по осуществлению рекомендаций из письма.

Кроме того, он провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта.

По материалам reuters.com
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