Украина все ближе к космосу: отрасль выросла на 26%

Предприятия ракетно-космической отрасли в Украине в течение 2017 года увеличили объемы производства на 26,3% в сравнении с 2016 годом, до 4,6 миллиардов гривен. Данные об этом опубликованы в отчете Государственного космического агентства Украины.
Львиную долю этих объемов составляет реализация продукции предприятий отрасли. Они выросли до 24%, экспорт продукции составил 8,1%. Согласно представленному отчету произведено и реализовано продукции на сумму 4,6 миллиардов гривен. Общий объем валовой продукции составил 5,4 миллиарда гривен сообщает ЦТС.
В прошлом году были произведены комплектующие летного образца космического аппарата «Сич 2-1», велись работы над космическим аппаратом «Микросат-М». Последний полетит в космос уже в 2020 году.
Сотрудники производственных предприятий отрасли принимали участие в создании ракет-носителей Antares, Vega, Зенит-3SLБ. Также проводились работы над модернизацией производства вооружения для вооруженных сил Украины.
Под управлением Государственного космического агентства находится 26 предприятий. Сотрудники Агентства прогнозировали годовой рост объемов производства космической отрасли на 30-33%.
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