Робота научили ползать, как змея

Несмотря на то, что мягкий робот, созданный исследователями из Гарварда, именуется роботом-змеей, особенности строения его “кожи” берут начало из совершенно иного источника, которым является древнее японское искусство киригами. В отличие от оригами, в котором для придания формы используются изгибы бумаги, в киригами, для достижения желаемого результата, используются надрезы и разрезы. И именно за счет разрезов особой формы робот способен передвигаться по земле подобно змее.

Конечно, новый робот является далеко не первым роботом-змеей, с которыми нам доводилось знакомить наших читателей. В качестве примеров можно привести робота-спасателя, созданного в Стэнфордском университете, и плавающего робота, созданного компанией Eelume. Приемы искусства киригами также использовались в некоторых областях науки и техники, к примеру, в солнечных батареях и нанотехнологиях, связанных с применением графена. И новый робот является первым в своем роде симбиозом упомянутых выше двух областей. Ключевым моментом двигательного аппарата нового робота является его “кожа”.

На этой коже при помощи лазера сделано множество надрезов характерной формы, и когда такая кожа растягивается, ее поверхность обретает трехмерную форму, обеспечивающую высокий коэффициент сцепления с поверхностью. За счет использования такого решения робот-змея нуждается в единственном двигателе пневматической природы, в данном случае, в то время как другие роботы-змеи имеют по одному-два двигателя на каждый сегмент их тела.