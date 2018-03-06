Представлен четырехметровый боевой робот

Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, которого создает южнокорейская компания Hankook Mirae Technology.

Робот способен пройти несколько метров со страховкой. Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится в отдельном помещении.

Пилоту лишь доступно управление “руками” машины. Method-2 представлен в декабре 2016 года. Его высота составляет четыре метра, а вес – 1,6 тонны.

Дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов Призрак в доспехах, Трансформеры 4 и Терминатор: Генезис. Стоимость машины оценивается в $100 млн.