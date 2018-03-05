LG представила бюджетный смартфон X4

Сегодня компания LG представила в Южной Корее новый бюджетный смартфон. Новинка, получившая название LG X4, оценена производителем в 297 000 корейских вон (около $275).
Как сообщает интернет-портал GSMArena, смартфон LG X4 имеет 5.3-дюймовый дисплей, обладающий разрешением 1280х720 пикселей (HD),сканер отпечатков пальцев, встроенный накопитель на 16 ГБ, слот для карт памяти microSD, а также две камеры: 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную.
Базируется он на процессоре Qualcomm Snapdragon 425, работающем в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Также упоминается о наличии поддержки 4G LTE, Wi-Fi 802.11n и платёжной системы LG Pay. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мАч. А работает он под управлением мобильной операционной системы Android 7.1.2 Nougat. LG X4 доступен в двух расцветках: чёрной и золотой. Его продажами в Южной Корее займутся местные сотовые операторы SKT, KT и LG U+.
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