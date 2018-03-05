Межбанк: доллар упал

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 13,36 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,38 коп., оказавшись на уровне 26,4821 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 марта с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,50/26,54, не покидая этот уровень до 11.00, возобновив коррекцию с этого часа и просев к цифре 26,48/26,50 UAH/USD.
По состоянию на 11.45 «американец» на торгах валютного межбанка оказался на отметке 26,46/26,49 UAH/USD, пробив концептуально значимый порог 26,50 UAH/USD. «Молчание» регулятора, предпочитавшего «не вмешиваться» арбитражом в «медвежий» тренд доллара привел цену последнего около 12.15 на цифру 26,45/26,47 UAH/USD.
Спустя 40 минут доллар сделал еще один шаг вниз (26,44/26,46 UAH/USD) и на этой же отметке ушел на обеденный перерыв около 12.55 Киева.
После обеда темп снижения долларовых цен на пустеющем межбанке замедлился, а периоды относительной стабильности в паре доллар-гривня стали длиннее.
Тем не менее, около 15.30 доллар опустился к 26,430/26,455 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.
На цифре 26,430/26,455 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 05 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4821 UAH/USD.
На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева – 14,25/15,75% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,4400 / 26,4700
евро – 32,5264/ 32,5581
российский рубль – 0,4626/ 0,4653
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2313/ 1,2314
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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