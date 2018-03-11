Названа страна с самым большим количеством мобильных кошельков

Рынок мобильных кошельков в Индии растет стремительными темпами, и сейчас процентное соотношение людей с мобильными кошельками в ней превышает показатели всех развитых стран. Причина – в том, что для многих потребителей они являются более доступным платежным средством, чем банковские карты, сообщает nfcworld со ссылкой на аналитическую компанию GlobalData.

Согласно данным исследования, 55,4% респондентов в Индии отметили, что у них есть мобильный бумажник, и они им пользуются. За Индией следуют Китай и Дания.

Отмечается, что уровень внедрения мобильных кошельков и проведения мобильных платежей через них в Индии намного выше, чем в США и Великобритании, где население преимущественно использует банковские карты.

В частности, операции с мобильным кошельком в стране за последние пять лет значительно выросли, увеличившись с $370,6 млн в 2013 году до $14,74 млрд в 2017 году и превысили отметку $15 млрд в начале 2018 года (согласно опросу Consumer Insights Survey).