Автогаз пробил дно: стоимость топлива упала ниже психологической отметки

За выходные розничные цены на сжиженный автогаз в Украине снизились в среднем на 10 коп./л. и составили 12,97 грн./л. Эксперты уверены, что топливо продолжит дешеветь: нынешний уровень оптовых цен дает основание полагать, что в ближайшие дни продавать LPG на заправках будут в среднем по 12,60 грн./л. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой группы «А95».
Крупные игроки топливного рынка за выходные опустили ценники на 5-40 копеек. Сильнее всего газ подешевел в сети Chipo. WOG и ОККО уменьшили цены на 27 коп. до 13,31 и 13,30 грн./л соответственно. Пересмотрели стоимость горючего и другие сети.
Основанием для этого послужило уменьшение оптовых цен на автогаз. В феврале они в среднем упали на 12,5% – с 22,25 тыс. грн./т. до 19, 3 тыс. грн./т в конце месяца. А на последнем аукционе «Укргаздобычи» топливо продали и вовсе по 17,1 тыс. грн./т.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн./л при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», – отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
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