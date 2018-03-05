Саакашвили метит в президенты Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Амстердаме, обратился к своим грузинским однопартийцам из «Единого национального движения» (ЕНД) с призывом начать переговоры с другими партиями для выдвижения единого кандидата от оппозиции на предстоящих в октябре президентских выборах.
«Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили, обрушить его феодальный двор», – заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД.
Консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, однако с какими, пока что не уточняется.
Лидеры некоторых оппозиционных партий Грузии, которые все вместе не получили на прошедших в 2016 году парламентских выборах и одного процента голосов избирателей, заявили, что идея Саакашвили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции может быть рассмотрена.
Но более значимые оппозиционные партии не собираются сотрудничать с Саакашвили и его партией.
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