Саакашвили метит в президенты Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Амстердаме, обратился к своим грузинским однопартийцам из «Единого национального движения» (ЕНД) с призывом начать переговоры с другими партиями для выдвижения единого кандидата от оппозиции на предстоящих в октябре президентских выборах.

«Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили, обрушить его феодальный двор», – заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД.

Консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, однако с какими, пока что не уточняется.

Лидеры некоторых оппозиционных партий Грузии, которые все вместе не получили на прошедших в 2016 году парламентских выборах и одного процента голосов избирателей, заявили, что идея Саакашвили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции может быть рассмотрена.

Но более значимые оппозиционные партии не собираются сотрудничать с Саакашвили и его партией.

Справка Finance.ua:

Осенью 2018 года в Грузии состоятся последние прямые выборы президента.