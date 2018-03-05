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Камера флагмана Xiaomi получит искусственный интеллект

Камера флагмана Xiaomi получит искусственный интеллект

Система сможет самостоятельно распознавать условия и объекты съемки, добиваясь наилучшего результата. Новинка китайского производителя будет представлена в конце месяца.

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, презентация которого состоится в конце этого месяца, получит камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Сенсор сможет самостоятельно распознавать условия съемки и объекты, благодаря чему будет достигаться наилучшее качество. Об этом пишет Onliner.

Ожидается, что камера смартфона сможет самостоятельно вычислять условия, и в частности – идущий снег, время суток, пору года, объекты, еду и другие детали.

Гаджет китайского производителя вероятно будет оснащен модулем Sony IMX363. По другой версии, это будет двойной фотомодуль. Однозначной информации пока на этот счет нет.

В основу флагмана ляжет топовый процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Новинка также получит 6-дюймовой OLED-экран и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Презентация устройства состоится 27 марта.

По материалам Корреспондент.net
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