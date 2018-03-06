Результаты опроса: криптовалюта Amazon coin пользовалась бы спросом

Согласно результатам опроса LendEDU, криптовалюта, выпущенная Amazon, пользовалась бы спросом среди покупателей этого магазина.
Всего в опросе приняло участие около 1000 респондентов, все из них в течение 30 дней совершили как минимум одну покупку в этом магазине.
Чуть более половины из них (51,7%) ответили, что с удовольствием использовали бы криптовалюту, выпущенную Amazon, при совершении покупки. При этом пользователи Amazon Prime оказались более лояльны к идее создания и использования криптовалюты, среди них идею поддержало 58,3%. И только 22% высказались однозначно против этой идеи.
При этом на вопрос о том, пользовались бы вы банковским счетом, предоставленным Amazon, 44,5% ответили положительно, и 49,6% также ответили положительно об использовании депозитного счета.
Всего респондентам задали 17 вопросов о том, какие еще услуги, по их мнению, мог бы предлагать Amazon: ипотечное кредитование, страхование жизни и другие.
В ответ на общий вопрос о том, кому они с большей охотой доверили бы свои финансы, Amazon или традиционным банкам, около 61 процента заявили, что Amazon вызывает у них больше доверия, чем традиционные банки.
Впрочем, Amazon далек от планов по созданию собственной криптовалюты и только недавно начал работу с блокчейн-технологией, когда в декабре прошлого года Amazon Web Services (AWS) подписала контракт с R3 на использование платформы Corda.
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