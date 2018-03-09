Рост безналичных расчетов в Украине (инфографика)

По данным Национального банка, на начало 2018 года доля безналичных расчетов в общем объеме достигла почти 40%.

Отметим, в январе этого года правительство одобрило Концепцию развития цифровой экономики, то есть такой, которая базируется на компьютерных технологиях и глобальной сети интернет. В документе говорится об амбициозных планах покрытия до 2020 года более 70-80% территории Украины широкополосным интернетом, цифровизацию образования, медицины, транспорта и общественной безопасности. Особое место в концепции занимает безналичная экономика.

Поэтому граждане все чаще пользуются безналом. По подсчетам НБУ, в прошлом году украинцы совершили 2,3 млрд операций с использованием платежных карточек на сумму 835 млрд гривен. Самые популярные – расчеты в магазинах и интернете, переводы денег с карты на карту. Через банк начисляют заработную плату, пенсии, стипендии, пособия при рождении ребенка.

Количество операций растет по мере увеличения количества карт. На начало 2018 года количество активных платежных карт достигло 35 млн штук и, по прогнозам правительства, будет расти дальше.