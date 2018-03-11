Стали известны автопредпочтения украинцев в начале 2018 года

В январе-феврале 2018 г. украинцы активнее всего покупали иномарки из Германии, Франции, Чехии. Об этом сообщила ассоциация Укравтопром со ссылкой на данные, предоставленные автосалонами и официальными дилерами.
За период января-февраля 2018 года было продано 746 автомобилей Volkswagen Golf. На втором месте по популярности закрепился кроссовер 2017 года – Toyota RAV4. Украинцы купили 493 машины. Замыкает тройку лидеров Renault Duster с результатом 424 машины.
Вторая тройка производителей автомобилей, пришедшихся по вкусу украинцам, начинается с Nissan Qashqai. В автосалонах было зафиксировано 349 регистраций данного автомобиля. Замыкает вторую тройку Skoda Rapid.
Общее количество сделок, которые были заключены в январе-феврале 2018 года, составляет 12,5 тысячи. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Наибольшую популярность снискали марки машин – Toyota и Volkswagen. Toyota была куплена 1637 раз, что составило прирост 98%. А Volkswagen был продан автосалонами 1406 раз. На третьем месте марка Renault – 1125 штук, что на 11% больше. На четвертой позиции закрепился Nissan с 814 машинами, проданными за первые два месяца этого года. По сравнению с прошлым годом это на 42% больше. Замыкает пятерку лидеров чешский автопроизводитель Skoda и ее 800 машин, выехавших из автосалонов Украины. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
Кроме перечисленных автомобилей, на дороги Украины выехали и такие машины, как Audi (653 шт.), Hyundai (603 шт.), Ravon (576 шт.), Mazda (519 шт.), KIA (459 шт.).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бетонные дороги: нужны ли они УкраинеВчера, 15:00 - 3414 14
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии6 ч. назад - 971 11
Сколько платят украинцам за час работы10 ч. назад - 2897 11
Билл Гейтс: «Криптовалюты провоцируют смерти»Вчера, 17:00 - 3297 6
Названы самые опасные для жизни отрасли экономики Украины9 ч. назад - 807 2
Сколько платят украинцам за час работы10 ч. назад - 2897 11
Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостояния8 ч. назад - 1795
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-х4 ч. назад - 1364 1
ПФУ выплатил украинцам за рубежом пенсий на около 2 млн евроВчера, 19:00 - 1348
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии6 ч. назад - 971 11
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозгаПозавчера, 15:10 - 1386
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1075
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9861
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2015 5
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3314
Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші