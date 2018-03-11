Стали известны автопредпочтения украинцев в начале 2018 года

В январе-феврале 2018 г. украинцы активнее всего покупали иномарки из Германии, Франции, Чехии. Об этом сообщила ассоциация Укравтопром со ссылкой на данные, предоставленные автосалонами и официальными дилерами.

За период января-февраля 2018 года было продано 746 автомобилей Volkswagen Golf. На втором месте по популярности закрепился кроссовер 2017 года – Toyota RAV4. Украинцы купили 493 машины. Замыкает тройку лидеров Renault Duster с результатом 424 машины.

Вторая тройка производителей автомобилей, пришедшихся по вкусу украинцам, начинается с Nissan Qashqai. В автосалонах было зафиксировано 349 регистраций данного автомобиля. Замыкает вторую тройку Skoda Rapid.

Общее количество сделок, которые были заключены в январе-феврале 2018 года, составляет 12,5 тысячи. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольшую популярность снискали марки машин – Toyota и Volkswagen. Toyota была куплена 1637 раз, что составило прирост 98%. А Volkswagen был продан автосалонами 1406 раз. На третьем месте марка Renault – 1125 штук, что на 11% больше. На четвертой позиции закрепился Nissan с 814 машинами, проданными за первые два месяца этого года. По сравнению с прошлым годом это на 42% больше. Замыкает пятерку лидеров чешский автопроизводитель Skoda и ее 800 машин, выехавших из автосалонов Украины. Это на 50% больше, чем в прошлом году.

Кроме перечисленных автомобилей, на дороги Украины выехали и такие машины, как Audi (653 шт.), Hyundai (603 шт.), Ravon (576 шт.), Mazda (519 шт.), KIA (459 шт.).