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Сингапур отказался от беспилотных поездов в метро

Сингапур отказался от беспилотных поездов в метро

Руководство сингапурского метрополитена (MRT) решило отказаться от автоматизированной системы беспилотных поездов из-за постоянных перебоев в движении. Об этом пишет локальное издание The Straits Times.

Пресс-служба метрополитена пояснила, что раньше беспилотные поезда курсировали по ветке без присутствия человека. Операторы присутствовали на одной из веток только в час пик, где ездили беспилотные поезда.

Теперь было принято решение, что машинисты будут присутствовать в каждом поезде в течение всей работы метрополитена, чтобы не только придавать уверенности пассажирам, но и для оперативного реагирования на различные происшествия.

В Сингапуре в 2003 году впервые в мире начала функционировать одна из линий метрополитена, где курсировали исключительно беспилотные поезда. К настоящему времени открыто еще несколько подобных линий. Общая протяженность MRT города-государства превышает 200 км. Ежедневно около 2 млн человек пользуются услугами данного вида транспорта.

Согласно планам правительства, к 2030 году протяженность метрополитена составит 360 км, что превысит аналогичные показатели метро в Гонконге и Токио.

По материалам Дело
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