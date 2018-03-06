Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

Аренда госимущества принесла казне 230 млн грн

Аренда госимущества принесла казне 230 млн грн

Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 228 миллионов гривен от аренды государственного имущества, — сообщил первый заместитель председателя Фонда Дмитрий Парфененко.

«Плюс 116,7 млн грн. от аренды государственного имущества в феврале. Набираем обороты. Ежемесячный прирост — более 100 млн. Всего за два месяца года уже поступило почти 228 млн грн», — написал чиновник у себя в Facebook.

По его словам, таким образом выполнение годового плана составляет 22,8% (план на 2018 год — 1 млрд грн).

Парфененко также проинформировал, что в то же время на сегодняшний день на сайте ФГИ есть почти 6 тыс. предложений для аренды.

Ранее в Фонде госимущества сообщали, что ФГИ по состоянию на 22 декабря 2017 г. обеспечил от аренды государственного имущества 1,041 миллиарда гривен в государственный бюджет.

По состоянию на конец прошлого года в базе Фонда находилось 5813 объектов госсобственности, которые можно было взять в аренду.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018