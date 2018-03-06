Аренда госимущества принесла казне 230 млн грн

Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 228 миллионов гривен от аренды государственного имущества, — сообщил первый заместитель председателя Фонда Дмитрий Парфененко.

«Плюс 116,7 млн грн. от аренды государственного имущества в феврале. Набираем обороты. Ежемесячный прирост — более 100 млн. Всего за два месяца года уже поступило почти 228 млн грн», — написал чиновник у себя в Facebook.

По его словам, таким образом выполнение годового плана составляет 22,8% (план на 2018 год — 1 млрд грн).

Парфененко также проинформировал, что в то же время на сегодняшний день на сайте ФГИ есть почти 6 тыс. предложений для аренды.

Ранее в Фонде госимущества сообщали, что ФГИ по состоянию на 22 декабря 2017 г. обеспечил от аренды государственного имущества 1,041 миллиарда гривен в государственный бюджет.

По состоянию на конец прошлого года в базе Фонда находилось 5813 объектов госсобственности, которые можно было взять в аренду.