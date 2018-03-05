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Канада оказалась не готова к наплыву майнеров

Канада оказалась не готова к наплыву майнеров

Во время конференции в Монреале 2 марта правительство Квебека заявило, что «не заинтересовано» в предоставлении майнерам дешевой электроэнергии через крупнейшую государственную энергетическую компанию Hydro-Quebec.

В комментариях премьер-министр Филипп Куйяр отметил, что, в отличие от предыдущих заявлений самого руководства Hydro-Quebec, которое планировало привлечь майнеров в качестве укрепления экономических перспектив, «биткоин-майнинг» без «увеличения тарифов» неблагоприятен для экономики.

В этом году Квебек быстро всплыл на радарах операторов криптовалютного майнинга во всем мире. Учитывая растущую неопределенность в отношении будущего майнинга в Китае, компании ищут другие варианты, где им могут предоставить дешёвые оптовые цены. Майнинг биткоинов требует больших объёмов электроэнергии, поэтому доступ к дешевой энергии даёт серьёзное конкурентное преимущество канадской провинции Квебек. Каждый день в Hydro-Quebec поступают десятки предложений о сотрудничестве.

После того, как в январе поступило более 30 предложений, руководство Hydro-Quebec предупредило, что «не сможет удовлетворить все заявки». На повестке дня также повышение тарифов для майнеров.

«Если мы подключим всех тех, кто подал заявку, мы создадим себе проблему», – сказал генеральный директор Hydro-Quebec Эрик Мартель. «У нас есть лимиты и мы не можем удовлетворить запросы всей планеты”.

По материалам Altcoin.info
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