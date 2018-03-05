Стало известно, подделки каких иностранных валют распространены в Украине

По результатам 2017 года в Украине наиболее распространены подделки таких иностранных валют как доллары США, евро и российские рубли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

“Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот прошлого года – это: доллары США (78%), евро (16%), российские рубли (6%)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:

100 долларов США (94%);

200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);

5000 и 1000 российских рублей (71% и 21% соответственно).

В НБУ порекомендовали украинцам в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований Нацбанком.

“По результатам этих исследований, производимых бесплатно, клиентам возвращают деньги, которые признаны действительными и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости. НБУ сообщает об изъятии подделок Нацполиции Украины, после чего они передаются правоохранительным органам для проведения расследований”, – уточнили в Нацбанке.