Стало известно, подделки каких иностранных валют распространены в Украине

По результатам 2017 года в Украине наиболее распространены подделки таких иностранных валют как доллары США, евро и российские рубли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
“Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот прошлого года – это: доллары США (78%), евро (16%), российские рубли (6%)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:
В НБУ порекомендовали украинцам в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований Нацбанком.
“По результатам этих исследований, производимых бесплатно, клиентам возвращают деньги, которые признаны действительными и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости. НБУ сообщает об изъятии подделок Нацполиции Украины, после чего они передаются правоохранительным органам для проведения расследований”, – уточнили в Нацбанке.
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