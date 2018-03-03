Harley-Davidson купил часть Alta Motors для создания электромотоциклов

Harley-Davidson купил часть Alta Motors — компании, которая занимается производством электромотоциклов. Как сообщает TechCrunch, в планах Harley-Davidson — создание собственной линейки электробайков. Финансовые детали сделки осталось неизвестными.
«Наша 10-летняя стратегия ориентирована на новое поколение владельцев. Вот почему мы провели агрессивную инвестиционную кампанию в сферу электротранспорта», — объяснил это решение президент компании Мэтт Леватич. Как отмечает CNN, сделка могла быть спровоцирована их плохими финансовыми показателями: в 2017 году розничные продажи мотоциклов Harley снизились по всему миру. В связи с этим, компания намерена сделать ставку на рынок электромотоциклов, который они считают новым, но перспективным.
Как стало известно USA Today, начало продаж электромотоцикла Harley-Davidson запланировано на 2019 год. По неофициальной информации, которая стала известна благодаря запросу компании на регистрацию новой торговой марки, он будет называться Revelation. В Harley-Davidson эту информацию не прокомментировали. Для создания новых моделей, Alta Motors в следующие 10 лет будет получать от Harley-Davidson многомиллионные инвестиции на развитие и совершенствование технологии. Harley-Davidson, в свою очередь, получит от Alta готовое решение для создания электромотоцикла — в частности, по двигателю и системе питания.
В 2014 году Harley-Davidson уже заявлял об амбициях создания электрического байка LiveWire. Как тогда рассказали в компании, они планируют выпустить «футуристического вида мотоцикл», который на одной зарядке может проехать около 80 километров. В промышленной версии байка производитель обещал существенно увеличить этот показатель. Его можно будет купить уже в 2019 году, поэтому, возможно, Alta Motors поможет с производством именно этой модели.
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