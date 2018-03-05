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Forbes назвал богатейшего рэпера мира

Forbes назвал богатейшего рэпера мира

Самым высокооплачиваемым рэпером этого года стал Шон Кори Картер, известный как Jay-Z. Его состояние составляет $900 млн, сообщает журнал Forbes.

Jay-Z обошел прошлого лидера Дидди, а также Дрейка, Доктора Дре и Эминема. Как отметило издание, большую часть средств Jay-Z принесли продажи шампанского Armand de Brignac и коньяка D’Ussé, в строках дохода также компания Roc Nation и стримминговый сервис Tidal.

На втором месте оказался рэпер Дидди, который еще в декабре 2017 года оставался лидером. 48-летний музыкант с состоянием в $825 млн заработал на продажах премиум-алкоголя: текилы DeLéon, несколькими напитками Diageo и водки Ciroc.

Доктор Дре занял третье место с $770 миллионами. Он держится в топе за счет продажи Apple фирмы наушников Beats за 3 миллиарда долларов.

Вся тройка – Дидди, Дре и Jay-Z – не только богатые рэперы, но и самые высокооплачиваемые американские музыканты любого жанра. За ними следуют коллеги из хип-хопа: Дрейк и Эминем, каждый из которых имеет по $100 миллионов.

По материалам Espreso.tv
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