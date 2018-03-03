Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 400 0

Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в Украине

Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в Украине

Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что реально экономическое положение украинцев на самом деле лучше от того, о котором свидетельствует официальная статистика, поскольку многие граждане Украины имеют теневые доходы.

Об этом он заявил в выступлении во время публичной дискуссии Центра “Новая Европа” на тему: “G7 в Украине: поддержка, критика либо критическая поддержка?”.

“Многие украинцы живут в “тени”, но сочувствуют себе по официальной статистике. Да, с одной стороны, нужно говорить о проблемах, терпении, страданиях пенсионеров и населения, которое живёт вдоль линии разграничения в зоне конфликта на Востоке. Но также надо напоминать тем людям, которые убеждены, что в Украине живут только на хлебе и воде, что негде припарковаться у “Ocean Plaza” в субботу и воскресенье”, – сказал Ващук.

Он заметил, что украинская реальность многоплановая и сложная, она не полностью понятна ни украинцам, ни канадцам как внешним партнерам Украины.

В этом контексте Ващук отметил, что одна из задач послов G7 в Украине – передавать в столицы своих стран “всю сложность и совокупность украинского калейдоскопа впечатлений” и информировать и об определенных кризисных негативных аспектах, и о позитивных феноменах, которые здесь есть.

Позднее, общаясь с журналистами, Ващук сообщил, что в Украине привыкли сетовать на результаты реформ. В то же время он обратил внимание на то, что катастрофические экономические прогнозы международной и украинской прессы 2014-2016 годов не сбылись.

“Результатом является не только то, что достигнуто, но и то, что мы успели обойти как самый плохой вариант. Мы говорили три года тому назад о полном упадке украинской экономики, а теперь говорим о проблемах её не достаточно активного роста”, – акцентировал посол Канады.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018