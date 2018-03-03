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Курс биткойна превысил $11 тысяч

Курс биткойна превысил $11 тысяч

Курс криптовалюты Bitcoin после небольшого падения снова растет.

На сайте Coindesk говорится, что стоимость криптовалюты составляет $11 321,04 (+2,74%).

В начале февраля биткойн пережил значительное падение курса – ниже $6 тыс.

До конца февраля криптовалюта снова достигла стоимости более $11 тыс. В начале марта произошел новый небольшой спад.

По материалам УКРИНФОРМ
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