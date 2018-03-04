Саудовская Аравия анонсировала открытие границ для всех туристов

Власти Саудовской Аравии, одной из самых консервативных стран в мире, приняли решение с 1 апреля начать выдавать туристические и бизнес-визы всем желающим.
Об этом сообщают Комментарии со ссылкой на Daily Mail.
Таким образом королевство хочет стимулировать экономику и стать менее зависимым от нефтяного бизнеса. Ввод этой социальной реформы, инициированной наследным принцем Мохаммедом Бин Салманом, предполагает, что к 2030 году благодаря этому страна удвоит число ежегодных посетителей до 30 миллионов. Электронные пропуска будут выдаваться всем гражданам, чьи страны разрешают посещать Саудовскую Аравию, чтобы продолжить модернизацию глобального образа пустынной страны и стимулировать экономику.
На данный момент стоимость новой визы не определена, но, по информации министра туризма, сумма будет максимально низкой, поскольку она все равно не принесет в бюджет таких денег, как туристы.
Отметим, что на сегодня Саудовская Аравия предоставляет туристические визы для ограниченного числа туристов, но даже эти заявки связаны с рядом ограничений, включая требования к поездке через аккредитованную компанию и пребывание в указанных отелях.
Приехать в королевство могут правоверные мусульмане и только в связи с посещениями святынь в Мекке и Медине в период хаджа или совершением малого паломничества «умри».
Кроме того, въезд в королевство открыт для бизнесменов и иностранцев, приехавших в гости к члену семьи. Женщины до 30 лет не должны путешествовать без сопровождения мужа или брата, не пустят в страну и незарегистрированную пару.
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