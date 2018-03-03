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Минэнерго покидают ключевые чиновники

Минэнерго покидают ключевые чиновники

Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп уходит в отставку.

Об этом сообщил источник ЭП.

По его данным, она написала заявление в четверг, 1 марта. Как сообщила Карп НВ Бизнес, решение пока не принято.

Отмечается, что причиной якобы есть претензии к Карп со стороны правоохранительных органов по одному из эпизодов поставки горно-шахтного оборудования на государственные шахты. В Минэнерго пока не комментируют эту информацию.

Отметим, что это уже второе заявление об увольнении в министерстве. Так, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопов также подал в отставку. Он написал заявление 27 февраля.

Напомним, что Карп была назначена на должность заместителя главы Минэнерго в 2016 году.

По материалам НВ
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