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Малые модульные реакторы от Holtec могут появиться на АЭС Украины - меморандум

Малые модульные реакторы от Holtec могут появиться на АЭС Украины - меморандум

НАЭК «Энергоатом» и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Документ был подписан 28 февраля в городе Камден (США) президентом Энергоатома Юрием Недашковским и президентом и главным исполнительным директором Holtec International – доктором Крисом Сингхом, сообщает пресс-служба ГП “НАЭК “Энергоатом”.

В тексте Меморандума отмечается, что он имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях. Таким образом, говорится в документе, сотрудничество между Энергоатомом и Holtec International будет способствовать становлению Украины как ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.

Как подчеркивается в Меморандуме, благодаря использованию пассивных систем безопасности реакторы SMR-160 способны обеспечить новый качественный уровень безопасности эксплуатации АЭС.

С целью выполнения Меморандума предполагается создание совместного Координационного комитета “Энергоатома” и Holtec International.

По материалам УКРИНФОРМ
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