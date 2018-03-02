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Объем проблемных кредитов вырос на 2%

Объем проблемных кредитов вырос на 2%

В феврале объем неработающих кредитов банковской системы увеличился на 2% с 595 млрд грн до 639 млрд грн.

В госбанках проблемные кредиты в феврале выросли со 161,35 млрд грн до 179,42 млрд грн, в банках с частным капиталом – с 30,17 млрд грн до 32,69 млрд грн.

Увеличился объем неработающих кредитов в банках иностранных банковских групп со 156,83 млрд грн до 179,58 млрд грн, и в неплатежеспособных банках – с 10,43 млрд грн до 10,47 млрд грн.

В процентном соотношении к объему выданных кредитов проблемный портфель составляет 56,60%.

В частности, в ПриватБанке – 87,02%, в других госбанках – 58,98%, в банках иностранных банковских групп – 44,69%, с частным капиталом – 25,87%.

По материалам Финансовый клуб
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