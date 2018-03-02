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Лихтенштейнский банк предложил клиентам прямые инвестиции в криптовалюты

Лихтенштейнский банк предложил клиентам прямые инвестиции в криптовалюты

Bank Frick стал первым в Лихтенштейне финансовым институтом, который начал предлагать своим клиентам прямые инвестиции в пять ведущих криптовалют. Помимо этого банк предлагает услуги «холодного» (офлайн) хранения биткоина.

Как говорится в пресс-релизе, теперь пользователи Bank Frick могут приобрести биткоины, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple и Ether за евро, американские доллары и швейцарские франки.

«Мы видим растущий спрос на криптовалютные услуги по всей Европе. Клиенты понимают, что мы можем предложить надежную поддержку бизнес-моделей, использующих криптовалюты, технологию блокчейн и существующую регуляторную базу», — сказал директор по работе с клиентами Bank Frick Хуберт Бюхель.

Также отмечается, что в рамках своей цифровой стратегии в сентябре 2017 года Bank Frick стал первым финансовым институтом в зоне швейцарского франка, который запустил криптовалютный трекер на основе BTC и ETH.

По материалам Forklog
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