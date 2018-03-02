Xiaomi разработала мышь со сканером отпечатков пальцев

Китайская компания Xiaomi, известный производитель смартфонов и различных гаджетов, заявила о разработке новой компьютерной мыши, которая оснащена сканером отпечатка пальцев.
Согласно информации производителя, новая мышь позволит пользователю входить в различные системы при помощи биометрической аутентификации: благодаря отпечатку пальца можно будет не использовать пароли.
Сканер отпечатка пальца новой мыши расположен перед колесом прокрутки и снабжен датчиком, разрешение которого составляет 1600 DPI. Мышь поддерживает работу в операционных системах Windows Hello и Windows 8.1.
Рассчитана мышь на 5 млн кликов, а ее предварительная цена установлена в пределах $31. В настоящее время компания начала крауддфандинговую кампанию по сбору средств на производство новой мыши.
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