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Uber запустил в США сервис Uber Health, который поможет пациентам быстрее добираться до больницы

Uber запустил в США сервис Uber Health, который поможет пациентам быстрее добираться до больницы

Компания Uber давно вышла за пределы сервиса по вызову обычного такси, предоставляя ряд других услуг на основе своих технологических решений. В качестве самых интересных “побочных” предложений компании можно назвать сервис по доставке еды Uber Eats и сервис проката электровелосипедов Uber Bike, а теперь к ним присоединится еще один сервис Uber Health.

Данный сервис запущен совместно с медицинскими, опекунскими и страховыми компаниями, которые смогут вызывать такси для пациентов, которым необходимо попасть на прием к врачу, а затем вернуться обратно домой. В первую очередь сервис Uber Health предназначен для пожилых пациентов, которым будет трудно добраться до места обследования на общественном транспорте.

При этом сам пациент не обязан являться пользователем Uber – заказ поездки будет осуществляться операторами и медицинскими работниками, а оплата поездки будет покрываться страховыми выплатами, входя в стоимость медицинского обслуживания. Уведомление о деталях поездки будет приходить в виде SMS, так что нет необходимости использовать смартфон (достаточно обычного бабушкофона) или устанавливать приложение Uber.

Вопросами безопасности конфиденциальных медицинских данных будет заниматься компания Clearwater Compliance, которая является одним из ведущих игроков в HIPAA-сегменте (передача и защита данных учреждений здравоохранения). Отметим, что сервис Uber Health уже используется более чем в 100 американских медицинских учреждениях в рамках бета-программы, однако теперь его развитие и привлечение новых организаций-партнеров будет проходить более активно.

По материалам ITC.ua
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