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Порошенко подписал закон о приватизации

Порошенко подписал закон о приватизации

Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

“Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации”, – отметил Цеголко.

Он также подчеркнул, что государство-агрессор не имеет права участвовать в приватизации украинских предприятий.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 18 января приняла закон “О приватизации государственного имущества”.
  • Перечень объектов большой приватизации, подлежащих продаже, утверждается Кабинетом министров по представлению Фонда государственного имущества. Перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже, утверждаются Фондом госимущества.
  • Для продажи объекта приватизации законом также устанавливаются требования к проведению аукционов.
По материалам УКРИНФОРМ
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