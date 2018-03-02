Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

“Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации”, – отметил Цеголко.

Он также подчеркнул, что государство-агрессор не имеет права участвовать в приватизации украинских предприятий.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 18 января приняла закон “О приватизации государственного имущества”.

Перечень объектов большой приватизации, подлежащих продаже, утверждается Кабинетом министров по представлению Фонда государственного имущества. Перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже, утверждаются Фондом госимущества.