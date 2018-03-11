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65% сегодняшних первоклассников будут иметь профессии, которых еще не существует — OOH

65% сегодняшних первоклассников будут иметь профессии, которых еще не существует — OOH

Технический прогресс и инновации порождают огромные перемены на рынке труда. По прогнозам экспертов, примерно 65% сегодняшних учеников начальной школы будут трудиться на должностях, которых еще не существует. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Уже буквально к тому моменту, когда они окончат школу, появится около двух миллионов рабочих мест в областях, связанных с технологиями, математикой и архитектурой. Возникнут потребности в новом поколении инженеров. Эти и другие проблемы обсуждали участники конференции, которая недавно была организована под эгидой международной школы ООН.

Для участия в конференции съехались школьники старших классов из многих стран мира, в том числе из Германии, Бельгии, Китая и Японии.

Перед участниками конференции выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, которая заявила, что мир находится на пороге четвертой индустриальной революции.

В одном из последних докладов Генсека ООН отмечается, что к концу 2017 года во всем мире насчитывалось 2,41 млрд пользователей социальных сетей. Эти сети продолжают стремительно расширяться. “По большому счету новые технологии и инновации способствуют улучшению жизни людей. Они играют важную роль в наших усилиях по достижению Целей устойчивого развития, порождают новые возможности для построения … процветающего и устойчивого будущего для всех”, – добавила первый заместитель Генерального секретаря ООН.

В своем недавнем докладе Генеральный секретарь ООН предупредил, что от 10% до 80% видов работ во всем мире в ближайшие годы будут выполнять роботы. И эти изменения уже происходят. Например, в период с 2014 по 2016 год компания Amazon увеличила количество своих сотрудников с 100 тыс. до 350 тыс., а количество задействованных на ее складах роботов — с 1400 до 45 тыс.

По материалам Дело
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