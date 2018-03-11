Илон Маск поделился секретом своего успеха

Илон Маск заявил, что пришло его время поделиться с публикой своим секретом успеха. По словам кумира современных гиков, все связано с его умением правильно планировать свой режим дня. Бизнесмен уверяет, что он разбивает свой рабочий день на цикл пятиминутных перерывов, между которыми он пытается успеть максимально много. Главное, в данном случае, не тратить слишком много времени на разбор электронной почты и ответов на телефонные звонки.

Главный принцип работы Макска заключается в том, что он старается не тратить время попусту, что и позволяет предпринимателю управлять двумя крупными компаниями. Помимо этого, большинство телефонных звонков он игнорирует и тоже самое относится к электронной почте.

Предприниматель подчеркивает, что старается решать дела постепенно, одно за другим, отводя на каждое из них не более пяти минут. Помимо этого, приемы пищи он старается совмещать с деловыми встречами.

В неделю основателю SpaceX приходится работать в среднем 80-100 часов. Причем, приблизительно 80% времени он уделяет именно инженерному проектированию. На сон предпринимателю хватает и шести часов. Именно в описанной формуле Макс видит свой рецепт успеха.