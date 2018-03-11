Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостояния

В Евросоюзе сравнили жителей различных регионов по уровню благосостояния. Согласно результатам исследования, проведенного статистической службой Европейского союза Eurostat, в 19 регионах сообщества уровень благосостояния населения значительно выше среднего по ЕС.

В рамках исследования разные регионы Евросоюза сравнивались по ВВП на душу населения в стандарте «покупательной способности», то есть с учетом разницы в ценах.

В итоге житель Западного Лондона в шесть раз богаче среднего европейца, а житель северо-западных районов Болгарии втрое беднее.

Лучше всего в ЕС живут в западных районах Лондона, там ВВП на человека составляет 611% от среднего по союзу. За ними с большим отрывом следуют подданные герцогства Люксембург (257% от среднего по ЕС), юго-восточной Ирландии (217%), Брюсселя и Гамбурга (200%).

В 2016 году в 19 регионах Евросоюза ВВП на душу населения был на 50% и более выше среднего по ЕС. Пять из этих регионов – в Германии, три – в Великобритании, два – в Австрии, по одному – в Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Ирландии, Франции, Чехии и Словакии, а также весь Люксембург.

Самые бедные граждане ЕС живут в болгарском регионе Северозападен (29% от среднего по ЕС ВВП на душу населения). К нему по показателям приближается французский остров Майотта в Индийском океане (33%), еще два болгарских региона (34%) и северо-восток Румынии (36%).

Из 21 региона ЕС, в которых ВВП на душу населения ниже половины среднего по сообществу, по пять находятся в Болгарии и Польше, четыре в Венгрии, по три в Румынии и Греции и один во Франции.