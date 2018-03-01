Интернет-провайдеров обязали следить за украинцами

Десятки общественных организаций бьют тревогу — говорят, что власти обязали интернет-провайдеров устанавливать спецоборудование и следить за украинцами. И делают это все под видом проверки того, как у нас блокируются российские ресурсы.
В ЧЕМ СУТЬ
Нацкомсвязи согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов из санкционного списка (речь идет о «ВКонтакте», «Одноклассники», mail.ru, Yandex и др.). В проекте предусмотрено «обеспечить приобретение технических средств… для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам…» и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ «установить технические средства на телекоммуникационных сетях».
Общественные организации (все 16, в том числе Интернет Ассоциация Украины и Национальный союз журналистов) уже обратились к властям. Они требуют не допустить установки техсредств слежения для интернет-провайдеров, поскольку это нарушает конституционные права украинцев. «Эти техсредства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в Сети (ограничения, блокировки или внесения изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека», — заявили в Интернет Ассоциации Украины.
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Экс-заместитель министра соцполитики, эксперт NGO Information Security Татьяна Попова объясняет, почему проект опасен. «В любом интернет-трафике есть личная информация о пользователях. Поэтому возникает масса вопросов о реальных целях этой инициативы. Подобная практика блокировки сайтов используется в Китае и, если я не ошибаюсь, в России, то есть не в тех странах, к партнерству с которыми стремится Украина. Мы должны противостоять такой тенденции, поскольку это ограничивает доступ к информации, свободе слова», — сказала Попова.
Ее тезка, глава Интернет Ассоциации Украины Татьяна Попова также говорит, что в документе есть масса спорных моментов. К примеру, четко не указано, что это оборудование будет предоставляться провайдером, то есть их могут обязать его приобрести, а продается оно только у 15 компаний, названия которых почему-то не разглашаются.
«В постановлении написано, что провайдеры совместно с СБУ установят какое-то оборудование на телекоммуникационные сети. Во-первых, в первом пункте написано, что администрация госслужбы должна обеспечить приобретение этих техсредств. Не написано «приобрести», а именно «обеспечить». Каким образом? В анализе регуляторного влияния указано 15 компаний, хотя в реестре 4500 компаний предоставляют услуги интернет…»
ОДНА НА ВСЮ СТРАНУ
Что интересно, судя по сайту госзакупок ProZorro, Госспецсвязи услуги телефонной спутниковой связи и спецоборудования покупает у одной и той же фирмы. В госслужбе объясняют, что только у этой структуры могут закупать услуги в нужном диапазоне. «Это необходимо для проведения борьбы с терроризмом. А в настоящее время лицензию на пользование радиочастотным ресурсом на всю территорию Украины в нужной полосе радиочастот имеет всего лишь одна организация», — объясняют в требованиях.
Самое интересное, что основатели фирмы, судя по данным базы Минюста, зарегистрированы на Кипре. 19 февраля они выиграли конкурс на предоставление коммуникационных услуг на 709 тыс. грн. «Очевидно, что делается все для того, чтобы определенные фирмы заработали на провайдерах, кроме того, за украинцами устанавливают тотальный контроль в Сети. Европа, одним словом», – иронизирует IT-директор крупной компании.
Евгения Клепова, Евгения Иванова
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